BIST 9.811
DOLAR 36,32
EURO 38,00
ALTIN 3.442,62
HABER /  GÜNCEL

Raflara çıktı: Ramazan kolisi ne kadar?

Raflara çıktı: Ramazan kolisi ne kadar?

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine destek olmak için satılan Ramazan kolileri raflarda yerlerini aldı. Fiyatlar geçen seneye göre ortalama yüzde 32 zamlandı. Uygun fiyatlı ürünlerden oluşan bir paketin fiyatı ise 630 lira.

Abone ol

Pirinç, makarna, un ve yağ ramazana sayılı günler kala marketlerde kolilerde yerini aldı.

Geçen yıla göre en düşük ramazan kolisini fiyatı ortalama yüzde 32 zamlandı. Uygun fiyatlı ürünlerden oluşan kolinin ortalama fiyatı ise 630 lira.

SON TÜKETİM TARİHİNE DİKKAT!

Fiyatlar market ve ürün marka tercihlerine göre bin lirayı aşabiliyor. Uzmanlar yardım yapacak bağışçıları ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmaları konusunda uyarıyor.

Tüketiciler yardımlaşma için aldıkları ramazan kolilerinin fiyatlarını pahalı buluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Milletvekili Doğan Demir'den 196 bin lira maaş yetmiyor isyanı: Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var
Milletvekili Doğan Demir'den 196 bin lira maaş yetmiyor isyanı: Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var
Ramazan pidesinin yeni fiyatı belli oldu! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ramazan pidesinin yeni fiyatı belli oldu! Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Vodafone Grubu'ndan çevre temizliğine büyük destek
Vodafone Grubu'ndan çevre temizliğine büyük destek
S&P'den Türkiye için yeni faiz tahmini
S&P'den Türkiye için yeni faiz tahmini
IBAN’a para gönderenler için EFT ve havalede yeni dönem
IBAN’a para gönderenler için EFT ve havalede yeni dönem
Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
LC Waikiki'de üst düzey atama
LC Waikiki'de üst düzey atama
İstanbul'da yoğun kar yağışı! Şile'de araçlar yolda kaldı
İstanbul'da yoğun kar yağışı! Şile'de araçlar yolda kaldı
ABD'de dikkat çeken 'Putin' anketi
ABD'de dikkat çeken 'Putin' anketi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli kar yağışı uyarısı
Hamas, İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti
Tarih profesörü Feroz Ahmed hayatını kaybetti
Tarih profesörü Feroz Ahmed hayatını kaybetti