Raflara çıktı: Ramazan kolisi ne kadar?

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine destek olmak için satılan Ramazan kolileri raflarda yerlerini aldı. Fiyatlar geçen seneye göre ortalama yüzde 32 zamlandı. Uygun fiyatlı ürünlerden oluşan bir paketin fiyatı ise 630 lira.

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Pirinç, makarna, un ve yağ ramazana sayılı günler kala marketlerde kolilerde yerini aldı.

Geçen yıla göre en düşük ramazan kolisini fiyatı ortalama yüzde 32 zamlandı. Uygun fiyatlı ürünlerden oluşan kolinin ortalama fiyatı ise 630 lira.

SON TÜKETİM TARİHİNE DİKKAT!

Fiyatlar market ve ürün marka tercihlerine göre bin lirayı aşabiliyor. Uzmanlar yardım yapacak bağışçıları ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmaları konusunda uyarıyor.

Tüketiciler yardımlaşma için aldıkları ramazan kolilerinin fiyatlarını pahalı buluyor.