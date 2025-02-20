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40 milletvekilinden 5'i dönüş yapmış! Dursun Çiçek imza toplamaya başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
40 milletvekilinden 5'i dönüş yapmış! Dursun Çiçek imza toplamaya başladı

Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak amacıyla imza topladığını belirtti.

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CHP Grup Başkanlığını ziyarete gelen Çiçek, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan Çiçek, şöyle konuştu:

"Tek adayla bir ön seçim demokratik de etik de değil. Tek adayla ön seçimi zorlamak, partimizi de seçimi de zora sokar. Biz ön seçimde tecrübeliyiz. 2015'te de İstanbul'daki ön seçimde 2. Bölge'de ikinci çıkmıştık. Bu kez de Sayın İmamoğlu ile beraber, başka adaylar da çıkacak inşallah hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz."

Ön seçimde aday olabilmek için 20 milletvekilinin desteğini alması gerektiğinin hatırlatılması üzerine Çiçek, imza toplamak için milletvekilleriyle görüşmelerine devam ettiğini söyledi. Çiçek, "Yeterli imza sayısını bulacağız. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı ama akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Yoksa yarın da devam edeceğiz." dedi.

Çiçek, adaylık için destek istediği 40 milletvekilinden şu ana kadar 5'inin olumlu dönüş yaptığını dile getirdi.

"Fikirlerine saygı duyarım"

Kızının, ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Çiçek, "Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile demokratik bir aile." diye konuştu.

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