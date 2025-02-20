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Ekonomist Özgür Demirtaş yatırımcıları uyardı 8 kritik hataya dikkat çekti

Ekonomist Özgür Demirtaş yatırımcıları uyardı 8 kritik hataya dikkat çekti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş yüksek enflasyonlu ülkelerde yapılan 8 kritik hataya dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

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Yüksek enflasyon ortamlarında yatırımcıların sık sık yaptıkları hatalara dikkat çeken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yatırımcıların enflasyona karşı korunmak için nasıl bilinçli stratejiler geliştirmesi gerektiğini madde madde anlattı.

Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "Enflasyon ortamında yatırım yapmak, dikkatli bir strateji gerektirir. Hatalardan kaçınmak ve doğru yatırım araçlarını seçmek, finansal başarı için kritik öneme sahiptir" dedi.

Yatırımcıların büyük kayıplar yaşamaması için enflasyonun etkilerini tam olarak anlamaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Demirtaş yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı:

1- Enflasyonun satın alma gücünü aşındırmasını göz ardı etmek: Bir yatırımın nominal getirisinin yüksek olması, enflasyon karşısında koruma sağladığı anlamına gelmez. Demirtaş, yatırımcıların reel getiriyi (enflasyondan arındırılmış getiri) göz önünde bulundurmadan hareket etmelerinin büyük bir hata olduğunu vurguladı.
2- Kısa vadeli düşünmek: Enflasyon karşısında paranın değer kaybettiğini belirten Demirtaş, yatırımcıların kısa vadeli kazançlara odaklanmasının riskli olduğunu söyledi. Uzun vadeli enflasyon koruması sağlayan varlıkları tercih etmemenin büyük bir hata olduğuna dikkat çekti.
3- Yerel para birimine aşırı güvenmek: Yüksek enflasyonlu ülkelerde döviz kurlarındaki dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, tüm yatırımların yerel para biriminde tutulmasının riskli olduğunu ifade etti.

Yanlış varlıklara yatırım büyük kayıplara neden olur

4- Yanlış varlıklara yatırım yapmak: Özellikle sabit getirili menkul kıymetler ve enflasyondan olumsuz etkilenen sektörlere yatırım yapmanın büyük kayıplara neden olabileceğini söyleyen Demirtaş, yatırımcıların bu alanlarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
5- Risk yönetimini ihmal etmek: Portföyü çeşitlendirmemenin ve tüm sermayeyi tek bir varlığa yatırmanın büyük bir hata olduğunu belirten Demirtaş, ekonomik belirsizlikler karşısında yatırımcıların daha dengeli bir portföy oluşturması gerektiğini ifade etti,
6- Enflasyon korumalı araçları kullanmamak: Bazı ülkelerde enflasyona endeksli tahvillerin yatırımcıya önemli avantajlar sağlayabileceğini belirten Demirtaş, ancak bu tahvillerin sadece enflasyon ölçümünün sağlıklı yapıldığı ülkelerde işe yaradığını hatırlattı.

Panik yatırımcılara kaybettirir

7- Paniğe kapılıp aceleci davranmak: Piyasa dalgalanmalarına karşı panikle hareket etmenin büyük zararlar doğurabileceğini vurgulayan Demirtaş, yatırımcıların stratejik ve soğukkanlı kararlar alması gerektiğini belirtti.
8- Maliyet artışlarını hesaba katmamak: Özellikle işletme sahipleri ve girişimcilerin enflasyonun hammadde, işçilik ve operasyonel maliyetler üzerindeki etkisini göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Demirtaş, maliyet hesaplarının enflasyona uygun şekilde yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

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