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Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini istedi

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini istedi

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sonrası başlatılan soruşturmada, teğmenlerin ihracına karşı çıkan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan, kendi isteğiyle emeklilik dilekçesi verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Algan’ın talebinin uygun görülerek onaylandığını duyurdu.

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Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan, emekliliğini istedi. Algan, Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin sonrası ordudan ihraç edilen teğmenlerin ihracına karşı oy kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan'ın emekliliğini istemesi
Kaynaklar, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediğine dair soru üzerine, şunları söyledi:

"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında ocak, şubat ve temmuz, ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak, şubat ve temmuz, ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı."

Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin iptal kararı

Bakanlık kaynakları, Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir teğmen hakkında verdiği "iptal kararı"na ilişkin sorular üzerine ise şu bilgileri verdi:

"Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat'ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu'ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi 'Türk toplum yapısına aykırı' sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir."

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