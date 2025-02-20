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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tahliye edildi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tahliye edildi

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, delil durumu ve tutukluluk süresini göz önüne alarak Durmaz’ın serbest bırakılmasına karar verdi.

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Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Durmaz’ın tahliyesine karar verdi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Durmaz, yasa dışı bahisle herhangi bir bağlantısının olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, delil durumu ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Davanın ilerleyen duruşmalarında, Durmaz hakkında nihai kararın verilmesi bekleniyor.

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