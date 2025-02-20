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Ramazan öncesi yumurta fiyatları artacak mı?

Ramazan öncesi yumurta fiyatları artacak mı?

ABD'deki kuş gribi krizi Türk üreticiler için fırsat oldu. Türkiye, 2 yıl sonra ABD'ye yumurta ihracatına başladı. 15 bin tonluk ihracat temmuz ayına kadar tamamlanacak. Sektör temsilcileri, bu ihracatın iç piyasada fiyatları etkilemeyeceğini söyledi.

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ABD, geçen yıl mart ayının sonlarında ilk kez Teksas'ta tespit edilen ve farklı eyaletlere yayılan kuş gribinin yayılmasını kontrol altına almak için çalışıyor.

Kuş gribi nisan ayından bu yana ABD'de biri ölüm olmak üzere yaklaşık 70 kişiyi enfekte ederken; vakaların çoğu, enfekte kümes hayvanları veya ineklere maruz kalan çiftlik çalışanları arasında görüldü.

Kuş gribi nedeniyle ülkede çok sayıda kanatlı hayvan itlaf edilirken, bu durum ABD'de yumurta sıkıntısına yol açtı.

2 YIL SONRA TÜRKİYE'DEN YUMURTA ALACAK

ABD bu gelişmelerin ardından, en son Ocak 2023'te yumurta ithal ettiği Türkiye'den yumurta alımı gerçekleştirdi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta tedarikindeki sıkıntı nedeniyle ABD'nin alternatif ithalat pazarlarına yöneldiğini ve bu kapsamda ABD'li firmaların kendileri ile temasa geçtiğini belirtti.

Afyon, bu kapsamda yaklaşık 15 bin tonluk bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

700 konteyner yüklemesi yapılacağını belirten Afyon, şubatta başlayan sevkiyatın temmuz başına kadar tamamlanacağını söyledi.

Afyon, söz konusu anlaşmanın yaklaşık 26 milyon dolarlık ihracat gelirine tekabül ettiğini dile getirdi.

RAMAZAN ÖNCESİ FİYATLAR ARTAR MI?

Türkiye'nin iç tüketiminden daha fazla üretimi olduğunu belirten Afyon, bu nedenle ihracatın iç piyasa arzına ya da yumurta fiyatlarına herhangi bir olumsuz etkisinin söz konusu olmayacağını söyledi.

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