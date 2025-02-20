CHP lideri Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert sözler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı davaya ilişkin "Yapılan başvurunun hukuki bir zemini yok. Lütfü Savaş sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur." ifadelerini kullandı.

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Özel, beraberindeki heyetle Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Kadıköy'deki İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret ederek, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi. Baş ile Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Özel, erken seçime hazır olduklarını kaydetti.

CHP Genel Başkanı olarak beklentisinin, erken seçim sürecinin tüm aday adayları açısından adil ve şeffaf bir şekilde yürümesi olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aday olması için gerekecek imza sayısının üç katına yakınını..."

"Gruptaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre, Sayın Ekrem İmamoğlu, aday olması için gerekecek imza sayısının üç katına yakınını zaten ilk günün sonunda veya 24 saat içinde tamamlamıştı. Salı günü ilk imza atıldıktan 24 saat sonra gerekli imza sayısına da dakikalar içinde ulaşıp bir gün içinde de üç katına ulaşmıştı. Şu anki son rakamı bilmiyorum. Yarın akşamüstü saat 17.00'ye kadar imza sayısı 20'yi geçen aday adaylarını genel merkezimize bildireceğiz ve o aday adayları kendi başvurularını diğer evraklarıyla tamamlayacaklar."

Muhalefetin birlikte olması gerektiğine dikkati çeken Özel, "Bu iktidara karşı seçim sandığında hep birlikte olmaktır. Bu iktidara karşı muhalefetin birbirine güç vererek, birbirinden güç olarak mücadele etmesinden bahsediyoruz." diye konuştu.

Lütfü Savaş'ın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı dava

Özgür Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı davaya ilişkin şu görüşleri paylaştı:

"Yapılan başvurunun hukuki bir zemini yok. Yapılan başvuru, siyaseten yıpratma başvurusudur. Yapılan başvuru, bugünkü iktidarın, Cumhuriyet Halk Partisinin birinci parti olmasından ve Türkiye'de bu iktidara itiraz edenlerin çok büyük bir çoğunlukla, bu iktidarı savunan Cumhur İttifakı'nın çok ilerisinde olmasından duyulan rahatsızlık ve panikle Cumhuriyet Halk Partisini karıştırmaya, tartıştırmaya, bu tartışmadan medet ummaya çalışanların yaptığı bir planlamadır. Orada Lütfü Savaş sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur."