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Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası talebiyle dava açıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde mal varlığında olağanüstü ve açıklanamaz artış bulunduğu, kendisinin ve akrabalarının birçok taşınmaz edindikleri yönünde şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iddialarla ilgili yapılan araştırmada, Kılıç'ın Ankara, Yalova, Tunceli, İstanbul, Erzincan illerinde büyük kısmı veraset ve mahkeme yoluyla edindiği 9 tapu kaydı, inşaat, medya ajans bürosu, vakıf işletmeciliği, otel işletmesi, temizlik, makine bakımı alanlarında faaliyet gösteren 3 şirket kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bilirkişi raporunda da Kılıç'ın mal bildiriminde bulunması gereken 11 adet değişiklik mal bildirim beyannamesi vermediği, gelir gider karşılaştırması yapıldığında 5 milyon 155 bin 41 lira tutarında gider fazlası ve mal varlığında kaynağı belli olmayan bir artış bulunduğu iddianamede aktarıldı.

İddianamede, Kılıç'ın avukatınca savcılığa verilen dilekçede ise bilirkişi raporunun birçok yönden hatalı olduğu, aynı adreste bulunan taşınmazların tekrar edilerek farklı edinimmiş gibi yansıtıldığı, müvekkiline ait 6 taşınmaz bulunmasına rağmen taşınmazların fazla gösterildiği ve şirket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde savunma yapıldığı belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucu iddianamede, Maltepe Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Ali Kılıç'ın mal varlığında geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan 1 milyon 138 bin 740 lira haksız mal edinme sayılması gereken gider fazlası oluştuğu ve sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği öne sürüldü.

Kılıç'ın "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, asliye ceza mahkemesince kabul edildi.

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