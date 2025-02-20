Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi! Bakanlık yeni listeyi yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listelerini yeniledi. Konya’daki bir işletmede Adana kebap ve köftede domuz eti tespit edilirken, bazı peynir ve baharat ürünlerinde yabancı maddeler bulundu. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 21 yeni ürün eklenirken, Bakanlık, gıda denetimlerinin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listelerini güncelledi. Yeni listede, gıda güvenliğini ihlal eden birçok ürüne yer verilirken, özellikle bazı et ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi dikkat çekti.

DOMUZ ETİ SKANDALI: ET ÜRÜNLERİNDE UYARI

Gıda denetimleri kapsamında yapılan analizler sonucunda, Konya’nın Emirgazi ilçesinde faaliyet gösteren “Muhtar Hanımın Yeri” adlı işletmede satılan Adana kebap ve Adana köftede domuz eti tespit edildi.

Geçtiğimiz yıl da Köfteci Yusuf’un Bursa şubelerinden alınan ürünlerde domuz eti bulunmuş ve marka “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine eklenmişti. Son açıklanan güncellenmiş listede benzer ihlallerin devam ettiği görüldü.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİNE 21 ÜRÜN DAHA EKLENDİ

Bakanlık, gıda güvenliğini artırmak amacıyla taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen gıdaları içeren listeyi de güncelledi. Bu kapsamda 21 yeni ürün listeye dahil edildi. Özellikle bazı baharatlarda yabancı madde tespiti, iki kaşar peynirinde bitkisel süt kullanımı, piliç sucuk ve kasap köftede kanatlı eti karışımı gibi önemli ihlaller tespit edildi.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER SIKILAŞIYOR

Bakanlık ayrıca, “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinin ikinci kısmına 18 yeni ürün ekledi. Bu kapsamda, bazı peynir markalarında etikette belirtilenden düşük yağ oranına sahip ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

Yetkililer, tüketicilerin gıda güvenliği konusunda daha bilinçli olmaları ve özellikle etiket bilgilerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, ihlal tespit edilen işletmelere yönelik yaptırımların süreceğini açıkladı. Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı belirtildi.