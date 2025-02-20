Basın İlan Kurumu süreli yayınlara verilen kredilerde faiz oranını düşürdü

Basın İlan Kurumu (BİK) 32. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı, 18-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Süreli yayınlara verilen kredilere uygulanacak faiz oranının yüzde 35'e düşürüldü.

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BİK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantının 20 Şubat'taki son oturumunda Yönetim Kurulu'nun teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü.

Kurumun 2024 yılı bilançosu, gelir tablosu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, Yönetim Kurulu'nun faaliyet dönemi de ibra edildi.

İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler komisyonlarında değerlendirilen gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

Süreli yayınlara verilen kredilerde faiz oranı düşürüldü

Genel Kurul, Kurum tarafından süreli yayınlara verilen yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak faiz oranını yeniden belirledi.

2024 yılı için yüzde 45 olarak tespit edilen faiz oranının, ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak 2025 yılı için yüzde 35'e düşürülmesine karar verildi.

Azınlık gazetelerine maddi destek

Toplantıda, 2025 yılı için basın derneklerine yapılacak yardım miktarı olarak tespit edilen 925 bin liranın ilgili yönetmelik hükümlerine göre dağıtılması kararlaştırıldı.

BİK Genel Kurulu'nun 17-19 Ağustos 2011 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde bulunan cemaat toplulukları tarafından Türkiye'de yayımlandığı gazetelere maddi desteğe devam edilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Yönetim Kurulunca belirlenecek kıstaslara göre azınlık gazetelerine 396 bin lira maddi yardım yapılacak.

- Gazetelerin asgari satış fiyatı yeniden düzenlendi

Genel Kurul, verilen önerge doğrultusunda yazılı basın sektöründeki maliyetleri dikkate alarak gazetelerin asgari satış fiyatlarında düzenlemeye gitti. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 43. maddesinde belirtilen asgari satış fiyatları, yerel ve bölgesel gazeteler için 4 liradan 5 liraya, yaygın gazeteler için de 6 liradan 15 liraya yükseltildi.

Ayrıca toplantıda, Kurum tarafından internet haber sitelerine altyapı ve yazılım desteği sunulması ile bunun devamlılığının sağlanması, BİK Analitik sisteminin resmi ilan yayımlama hakkına sahip internet haber siteleri ve talep eden diğer internet sitelerine çeşitli hizmetler verebilmesi amacıyla bir ticari işletmenin kurulmasına karar verildi.

Toplantı sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Divan Başkanı Prof. Dr. Zakir Avşar ile Genel Kurul'daki görev süreleri sona eren Abdi Pehlivan, Cemal Sonsay ve Prof. Dr. Abdullah Özkan'a çiçek takdim edildi. Toplantıyla 32. Dönem Genel Kurulu'nun görev süresi tamamlandı.

BİK'in 33. Dönem Genel Kurulu'nun, ilk toplantısının yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Muhabir:Zeynep Rakipoğlu