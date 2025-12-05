Beren Saat'in yeni filmi hakkında şok karar! Vizyona girmeyecek...
Beren Saat'in başrolünü üstlendiği, çok konuşulacağı daha şimdiden belli olan "Gizli Profil" filmi, vizyona sayılı günler kala takvimden çıkarıldı. 19 Aralık'ta beyaz perdede yer alacağı duyurulan yapımın, bir anda listeden silinmesi büyük şaşkınlık yarattı.
OGM Pictures imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay ikilisinin oturduğu film; Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener gibi güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyordu.
İlk olarak Prime Video için çekilen yapımın, kadrosu ve hikâyesinin "vizyonda da güçlü karşılık bulacağı" düşüncesiyle sinemalara taşınmasına karar verilmişti.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANAMADI İDDİASI
Ancak kulislerde konuşulan iddialı sahneler nedeniyle gündeme gelen "Gizli Profil", tam da merakın zirveye çıktığı anda vizyon listesinden çekildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım ekibi, kararın gerekçesini "yeterli hazırlığın tamamlanamaması" olarak açıkladı.