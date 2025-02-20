Büyükada davasında son sanık beraat etti

Kamuoyunda Büyükada davası olarak bilinen ve 2017'de başlayan yargılama süreci sona erdi. Sivil toplum örgütü üyesi 11 kişinin yargılandığı davanın son sanığı da beraat etti.

Abone ol

Bir eğitim çalıştayı için İstanbul Büyükada'da toplanan, farklı sivil toplum örgütlerine mensup 10 kişi 5 Temmuz 2017'de düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Bu kişiler hakkında terör ve ajanlık suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İlerleyen süreçte iddianame hazırlandı, şüpheli sayısı 11'e çıktı. Bu kişilerden bazıları tutuklanıp aylarca cezaevinde kaldı.

Aradan geçen 8 yıl sonunda Büyükada davasında yargılanan tüm sanıklar beraat etti.

Yargıtay 3. Dairesi, davanın son sanığı hakkında verilen beraat kararını onayıp yargılama sürecini bitirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Taner Kılıç ile Veli Acu "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, Kılıç'ın Büyükada'daki toplantıyı organize ettiği ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı ifade edilmişti.