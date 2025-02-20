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Galatasaray, derbiye atanan yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvurdu

Galatasaray, derbiye atanan yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvurdu

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanmasıyla ilgili yürütmenin durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.

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TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre sarı-kırmızılı kulüp, yapılan atamayla ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Tahkim Kuruluna başvurdu.

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini açıklamasından sonra MHK talimatlarına gönderme yaparak tepki göstermişti.

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