Ev hapsi alan Merve Taşkın kelepçesiyle poz verdi, kendisini CİMER'e şikayet edenlere sitem etti
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisiyle bir gece geçirmek isteyenler için sosyal medyadan 400 bin TL talepte bulunan Merve Taşkın, müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Ev hapsi cezası alan Taşkın, kelepçesi ile poz verdi.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken 14 Şubat'taki sözleri olay oldu.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın hakkında CİMER'e şikayet yağdı.
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Fenomen isim şikayetler sonrasında gözaltına alındı.
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Müstehcenlikle suçlanan Merve Taşkın hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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