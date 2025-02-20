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Gazze'de can kaybı 48 bin 319'a yükseldi

Gazze'de can kaybı 48 bin 319'a yükseldi

İsrail’in 471 gün süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi’nde, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 22 Filistinlinin cansız bedeni hastanelere ulaştırıldı. Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 319’a, yaralı sayısının ise 111 bin 749’a çıktığı kaydedildi.

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İsrail’in 471 gün süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi’nde, son 24 saat içinde enkaz altından çıkarılan 22 Filistinlinin cansız bedeni hastanelere ulaştırıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak’ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiğini belirtti. Son 24 saatte enkazdan çıkarılan 22 naaşın yanı sıra 16 yaralı hastanelere sevk edildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak 2025’e kadar süren saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 319’a, yaralı sayısı ise 111 bin 749’a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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