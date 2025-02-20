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Bursa ve Yalova'da okullar tatil edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa ve Yalova'da okullar tatil edildi

Bursa ile Yalova'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.

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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak kent genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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