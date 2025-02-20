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Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da sahte içki kabusunda can kaybı bir kez daha arttı. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, 36 kişinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.

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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi. 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

CAN KAYBI 63

Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı, 38 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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