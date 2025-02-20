BIST 9.845
DOLAR 36,31
EURO 38,07
ALTIN 3.421,87
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Cengiz Ünder'i MLS ekibine kiraladı

Fenerbahçe Cengiz Ünder'i MLS ekibine kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığını duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe'de pek fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in yeni adresi MLS ekibi Los Angeles FC oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,  "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." denildi

ÖNCEKİ HABERLER
AJet'ten yurtiçi ucuz uçak bileti kampanyası
AJet'ten yurtiçi ucuz uçak bileti kampanyası
Bursa ve Yalova'da okullar tatil edildi
Bursa ve Yalova'da okullar tatil edildi
Gazze'de can kaybı 48 bin 319'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 48 bin 319'a yükseldi
Galatasaray, derbiye atanan yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvurdu
Galatasaray, derbiye atanan yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvurdu
İspanya'da rızası olmadan kadın futbolcuyu öpen eski federasyon başkanına para cezası
İspanya'da rızası olmadan kadın futbolcuyu öpen eski federasyon başkanına para cezası
Narin Güran davasında 2 kişiye tahliye talebi
Narin Güran davasında 2 kişiye tahliye talebi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı revize edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı revize edildi
Eski Maltepe Belediye Başkanı Kılıç için 5 yıl hapis talebi
Eski Maltepe Belediye Başkanı Kılıç için 5 yıl hapis talebi
DMM, "Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" haberini yalanladı
DMM, "Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" haberini yalanladı
Büyükada davasında son sanık beraat etti
Büyükada davasında son sanık beraat etti
Basın İlan Kurumu süreli yayınlara verilen kredilerde faiz oranını düşürdü
Basın İlan Kurumu süreli yayınlara verilen kredilerde faiz oranını düşürdü
Rus uyruklu eşini öldürmüştü! "Pişmanım" demesi fayda etmedi
Rus uyruklu eşini öldürmüştü! "Pişmanım" demesi fayda etmedi