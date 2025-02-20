Fenerbahçe Cengiz Ünder'i MLS ekibine kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığını duyurdu.

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Fenerbahçe'de pek fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in yeni adresi MLS ekibi Los Angeles FC oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." denildi