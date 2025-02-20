Zelenski Birleşik Avrupa Ordusu'nda Türkiye'yi de istedi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Zelenski, Avrupa Ordusu kurulması gerektiğini söyledi.

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Savaşı bitirmek için Türkiye'nin kapısını çalan Zelenski Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmiş, Avrupa Birliği de Ukrayna'yı davet etmeyerek iki ülke arasında savaşın son bulması için olağanüstü toplantı gerçekleştirmişti.

Her iki toplantıya da davet edilmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise aynı gün soluğu Türkiye'de aldı. Ankara'ya gelerek Beştepe'de Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye teşekkür eden Zelenski gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişiklin değerlendirmelerde bulunarak, “Somut bir müzakere gerçekleştirdik. Her şey çok hızlı ilerliyor” dedi.

“SURİYE OLMAYI İSTEMİYORUZ”

Zelenski savaşın Rusya’nın saldırıları sonucunda çıktığını belirterek, “Bu savaş Rusya’nın saldırganlığı sonucunda çıktı. Suçlu Putin. Ancak biz en yakın zamanda savaşın bitmesini, asil, kalıcı bir barışı istiyoruz. Ölümün tekrar ülkemize gelmesini, yeni Suriye olmayı istemiyoruz” dedi.

ZELENSKİ AVRUPA ORDUSU KURULMASINI İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Münih Konferansı’nda konuşan Zelenski Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunarak 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünya düzeninin sona ermek üzere olduğuna ve Avrupa’nın kendisini savunmak için Avrupa Birliği ordusuna ihtiyaç duyduğunu belirtmiş, “ABD, savunma ve güvenlik başta olmak üzere Avrupa’nın birçok beklentisini bundan böyle karşılamayabilir. Bunun için Avrupa ülkeleri Birleşik Avrupa Ordusu kurma kararı almalı” ifadelerini kullanmıştı.

“AVRUPA KITASI KENDİNİ SAVUNMALI”

Zelenski Hürriyet Gazetesi’ne verdiği röportajında ise Avrupa’nın birleşmiş bir orduya ihtiyaç duyduğunu ve Avrupa Kıtası’nın kendisini savunması gerektiğini bir kez daha ifade ederek, “Şu an için Avrupa’daki en büyük orduya sahibiz. Birleşik bir kuvvete ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. İnanıyorum ki Avrupa Birleşik Kuvvetleri için Ukrayna güzel bir başlangıç olur. Avrupa kıtası güçlü bir orduyla savunulmalı." dedi.

"TÜRKİYE AVRUPA'DAKİ EN GÜÇLÜ ORDU"

Zelenski Türkiye'nin Avrupa'daki en güçlü ordular arasında yerini aldığını belirterek, "Yarın bir saldırı olursa ne tüm Avrupa’yı kapsayan hava savunma sistemi, ne deniz sistemi yeterli. Her bağlamda Türkiye ve Ukrayna Avrupa’daki en güçlü iki ordu. Fransa, İngiltere ve Almanya da güçlü” dedi.