Doğa kolejinde yeteneğini keşfet eğitim desteği kazan

Doğa Koleji, öğrencilerin akademik, sanatsal ve sportif yeteneklerini keşfetmeleri için 15 Mart 2025’te yetenek tarama etkinliği düzenliyor. 5+ yaş ve ilkokul öğrencilerine yönelik program, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, kodlama gibi alanları kapsarken, başarılı öğrencilere eğitim desteği sunulacak. Başvurular 14 Mart’a kadar online olarak yapılabilir.

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Erken yaşta yetenek keşfi, çocukların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Bu süreç, çocukların kişisel ve akademik gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Ancak, bu sürecin çocuğun gelişimine uygun ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için dengeli bir yaklaşım benimsemenin kritik olduğu unutulmamalıdır. Doğa Koleji, bu yaklaşım ışığında, 15 Mart 2025 tarihinde öğrencileri yeteneklerini keşfetmeye kampüslerine davet ediyor.

Doğa Kolejinde Yetenek Keşfi: Sanat, Spor, Eğitim ve Daha Fazlası

Doğa Koleji, sadece akademik değil, sanat, spor, sosyal ve kültürel branşlarda da öğrencilerine destek sağlamaktadır. "Geleceğin Doğa’sında yeteneğini keşfet!" mottosuyla düzenlenen yetenek taraması, öğrencilere yalnızca sınıf ortamında değil, aynı zamanda dışarıda da kendilerini ifade etme fırsatı sunuyor. Yetenek taraması, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, yaratıcı drama, satranç, kodlama ve robotik gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecektir.

Kişisel Gelişimi Destekleyen Yetenek Taraması ve Eğitim Desteği

Yetenek değerlendirmesi sonrasında, başarı gösteren öğrencilere eğitim desteği sunulacaktır. Bu eğitim desteği, öğrencilerin potansiyellerine göre şekillendirilecek ve onları bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Doğa Koleji İlkokul Koordinatörü Mustafa Balta, bu sürecin önemini şu şekilde açıklıyor: “Doğa Koleji olarak eğitim programlarımız, anaokulundan liseye kadar K12 bütünlüğünde öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyan programlardır. Her öğrenci kendi potansiyeli çerçevesinde gelişim alanlarını keşfeder ve okul, her öğrenci özelinde bu keşif yolculuğunda fırsatlar sunar."

Aile ve Okul İş Birliğinin Önemi

Bu süreçte, aileler ve okul arasındaki iş birliği de büyük bir önem taşır. Okulda çocukların gelişimini en iyi şekilde desteklemek için öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerini tanımlamak ve geliştirmek konusunda kilit rol oynar. Aileler ise, çocuklarının ilgi alanlarına destek olmalı ve onları keşfetmeleri için fırsat tanımalıdır. Doğa Koleji, öğrencilerin gelişimine uygun ve dengeli bir yaklaşım sergileyerek bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmektedir.

Uzman Eğitmenler ve Kapsamlı Değerlendirme

Yetenek tarama ve değerlendirme sürecinde, öğrenciler alanında uzman eğitmenler tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilecektir. Her öğrenci yalnızca bir yetenek alanında katılabilecektir. Seçilen alandaki tüm kriterleri başarıyla karşılayan öğrencilere, eğitim desteği ve kayıt avantajı sağlanacaktır. Bu yetenek taraması, öğrencilerin yalnızca akademik değil, algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal becerilerini de kapsayan bir eğitim süreciyle tanışmalarını sağlayacaktır.

Doğa Kolejinde Yaratıcı Yönünü Keşfet ve Geliştir

Doğa Koleji, her çocuğun yaratıcı yönünü, ilgi alanını, yeteneğini ve potansiyelini keşfetmeyi hedeflemektedir. Kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen bir eğitim modeli sunar. Okul öncesi dönemde başlayan bu çok yönlü eğitim, yaşam boyu başarının temellerini atmaktadır. Çocuklar, çeşitli yetenekler keşfederek hem bireysel olarak gelişir, hem de toplumsal alanda daha başarılı bir şekilde yer alırlar.

Başvuru ve Tarihler

Doğa Koleji, 5+ yaş, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini, 15 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek Yetenek Tarama ve Değerlendirme’ye davet ediyor. Başvuru için son tarih 14 Mart 2025.

Başvurular, https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/yetenek/ adresinden yapılabilir.