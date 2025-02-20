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İstanbul'da okullar tatil edildi! Eğitime bir gün daha ara!

İstanbul'da okullar tatil edildi! Eğitime bir gün daha ara!

İstanbul Valisi Davut Gül kar yağışı sonrası açıklama yaptı. İstanbul'da resmi ve özel tüm okullarda cuma günü okullar tatil edildi.

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İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 21 şubat cuma günü eğitime bir gün ara verildi.

VALİ GÜN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul'daki tüm okulların 21 Şubat günü de tatil edildiğini açıkladı.

Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

Kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'umuzda kar yağışından kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi için kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. 18 Şubat Salı gününden bu yana 139 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir.

"CUMA VE CUMARTESİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK"

Meteoroloji 1. Bölgeden aldığımız bilgiye göre cuma ve cumartesi kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların yükseklerde etkili olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları sebebiyle valiliğimizce il genelinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Şubat yarın için ara verilmiştir.

MOTOKURYELERE YASAK

Bu gece 24.00 itibarıyla motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. 

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