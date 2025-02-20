Bakan Fidan: Filistinlilerin toprakları müzakere konusu değildir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinlilerin topraklarının müzakere edilemeyeceğini söyledi. "İki devletli çözüm, kalıcı barış için tek yoldur," dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Küresel Jeopolitik Durum" konulu oturumunda hitap etti.

Çatışmaların, yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale geldiğini kaydeden Fidan, milyonlarca insanın yerlerinden edilmesinin, insani yardım sistemlerinin aşırı yük altında kalmasının ve ekonomik aksaklıkların yarattığı küresel kırılganlıkların devam ettiğini vurguladı.

Fidan, eş zamanlı olarak, özellikle yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki hızlı atılımların dünyayı yeniden tanımladığını ve çok taraflı kurumların değişen güç dinamikleri karşısında etkin kalabilmek için mücadele ettiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir" dedi.

"İki devletli çözüm tek yol"

Bakan Fidan, "Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir. Filistinlilerin uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir. Bu çözümün hayata geçirilmemesi, yalnızca çatışma döngüsünü devam ettirecektir" diye konuştu.

Gazze'deki ateşkesin "geçici bir rahatlamaya ve insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağladığına" işaret eden Fidan, "Bununla birlikte İsrail'in insani yardımların erişimine yönelik devam eden kısıtlamaları, krizin bütünüyle hafifletilmesine yönelik çabaları engellemekte" değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye'nin toparlanması için yaptırımların ön koşulsuz kaldırılması gerekmektedir"

Öte yandan Suriye'deki son gelişmelerin "umut verdiğini" kaydeden Fidan, Suriye'de kapsayıcı ve temsili bir geçiş sürecine yönelik anlamlı adımların atıldığını dile getirdi.

Fidan, şunları kaydetti:

"Tüm etnik ve dini gruplara eşit muamele edilmesi konusunda kesin bir kararlılık söz konusudur. ⁠Terörizmle mücadeledeki kararlılık, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Bölge ülkelerinin endişeleri ele alınmaktadır. Kimyasal silahların kontrolü bir öncelik olmaya devam etmektedir. Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların ön koşulsuz kaldırılması gerekmektedir."

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gecikmeksizin barış sürecinin başlatılması çağrısı

Fidan, Gazze ve Lübnan'daki durum, Suriye'deki son gelişmeler, Ukrayna'da devam eden savaş ve dünya genelinde tırmanan insani krizlerin, çok taraflı iş birliğinin artırılmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizdiğini belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın "toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan" bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğü mesajını verdi.

Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi için diplomasiye duyulan ihtiyacı vurgulamaya devam ettiğini belirten Fidan, "Savaşın her iki tarafının da katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin, taraflar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için müzakerelere tam destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Fidan, Afrika'nın siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline geldiğini belirterek, Afrika'nın artan küresel etkisini memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye'nin Afrika Birliğiyle stratejik ortaklığına olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiklerini ifade etti.

Bakan Fidan, "Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.