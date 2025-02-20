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Kastamonu'da zehir taciri 13 kişi yakalandı

Kastamonu'da zehir taciri 13 kişi yakalandı

Kastamonu'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezi ile Araç ve Tosya ilçelerinde, aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında, ikametlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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