Türkiye’den Yunanistan’a rekor yatırım!

Son yıllarda Türkiye'den Yunanistan'a doğrudan yatırımlarda büyük bir artış oldu ve 2024'te bu rakam 548 milyon dolara ulaştı. Türk yatırımcılar, Altın Vize programına en çok başvuran ikinci grup oldu.

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Türkiye’den Yunanistan’a yapılan yatırımlar ve oturum izni sağlayan Altın Vize programına başvurular, 2024 yılında en yüksek seviyeye ulaştı.

548 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2015 yılında neredeyse sıfır seviyesinde olan Türkiye’nin Yunanistan’daki doğrudan yatırımları, 2022’de 52 milyon Euro'ya, 2023’te 203 milyon dolara, 2024’te ise 548 milyon dolara çıktı.

ÇİNLİLERDEN SONRA İKİNCİ SIRADA

Yunanistan’ın gayrimenkul karşılığı oturum izni sağlayan altın vize programı, Türk yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 2024’te altın vize başvuruları bir önceki yıla göre %10 artarak 9 bin 289’a ulaştı. Çinliler 9 bin 130 altın vize ile ilk sırada yer alırken, 1356 başvuru ile Türkler ikinci oldu.

Altın vize programına başvuran yabancı yatırımcılar, Yunanistan’da bölgeye göre değişen minimum 250 bin ila 800 bin Euro arasında değerli gayrimenkul satın alarak oturma izni alabiliyor.

TURİST SAYISI VE YATIRIMLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye’den Yunanistan’a feribotla seyahat eden yolcu sayısı da büyük bir artış gösterdi. 2024’te feribot yolculukları %93 artarak 1 milyon 153 bin 727 kişiye ulaştı. Bu rakam 2022’de 416 bin, 2023’te ise 804 bin olarak kaydedilmişti.

2024 yılında yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar %11 artarak 6,6 milyar dolara ulaşırken, bunun 2 milyar 153 milyon doları gayrimenkule yönelik oldu. Portföy yatırımları ise %407 gibi büyük bir artışla 9,5 milyar dolara ulaştı.

Avrupa’daki bazı ülkelerin altın vize programlarını kısıtlama veya kaldırma adımları, yatırımcıların rotasını Yunanistan’a çevirmesine neden oldu. Yunanistan’da yaptığı gayrimenkul harcamaları 2,3 milyar Euro’yu aştı.