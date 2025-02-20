BIST 9.808
DOLAR 36,29
EURO 38,17
ALTIN 3.435,66
HABER /  EKONOMİ

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu kışı doğal gaz ve elektriğe zam yapılmadan geçireceğiz. " dedi.

Abone ol

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Akaryakıt tarafında bir sübvansiyonumuz yok. Otomatik fiyatlandırma var. Döviz fiyatlarında, petrol veya ürün fiyatlarındaki değişimler pompaya yansıyor.

Ama özellikle bizim devlet olarak elektrik ve doğalgaz tarafında vatandaşlarımıza çok ciddi bir desteğimiz var. Doğal gaz faturalarının yüzde 65'ini bugün itibariyle devletimiz karşılıyor. 1000 liralık bir faturanın sadece 350 lirasını vatandaşımız ödüyor.

Elektrik tarafında düşük kademede, yani 240 kilowatt saate kadarki tüketimlerin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. 240 kilowatt saatin üzerindeki tüketimlerin yüzde 40'ı da yine devlet tarafından karşılanıyor. 

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINA ZAM GELECEK Mİ?

Muhalefetin zam iddiaları her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu. Türkiye'de 42 milyon elektrik abonesi var. Bunların 1.2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek, geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek.

Bu kışı doğal gaz ve elektriğe zam yapılmadan geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte bir zam olursa bunu enflasyonu göz önüne alarak fiyatlandırma yapacağız.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan 'tur' açıklaması: İlk düşüncemiz...
Okan Buruk'tan 'tur' açıklaması: İlk düşüncemiz...
Almanya'da camilere yönelik saldırılar devam ediyor
Almanya'da camilere yönelik saldırılar devam ediyor
Kastamonu'da zehir taciri 13 kişi yakalandı
Kastamonu'da zehir taciri 13 kişi yakalandı
Türkiye’den Yunanistan’a rekor yatırım!
Türkiye’den Yunanistan’a rekor yatırım!
Düzce’de "dur" ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı
Düzce’de "dur" ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı
Şampiyonlar Ligi'nde Orkun Kökçü'ye büyük onur!
Şampiyonlar Ligi'nde Orkun Kökçü'ye büyük onur!
Bakan Fidan: Filistinlilerin toprakları müzakere konusu değildir
Bakan Fidan: Filistinlilerin toprakları müzakere konusu değildir
ABD’nin talebiyle Kiev’deki toplantı iptal edildi
ABD’nin talebiyle Kiev’deki toplantı iptal edildi
Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu tır geçişine kapatıldı
Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu tır geçişine kapatıldı
Galatasaray - AZ Alkmaar / Canlı
Galatasaray - AZ Alkmaar / Canlı
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
Berlin'de yeni grev dalgası toplu ulaşımı durdurdu
Berlin'de yeni grev dalgası toplu ulaşımı durdurdu