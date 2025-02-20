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CHP'li milletvekili Ocaklı trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili Ocaklı trafik kazası geçirdi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın da içinde bulunduğu otomobil, bir kamyonetle çarpıştı. Kazada Ocaklı ile birlikte üç kişi yaralanırken, yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ocaklı, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve kısa sürede normale döneceklerini belirtti.

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

İlçenin Yeniyol köyü mevkisinde Tahsin Ocaklı'nın kullandığı 34 EEG 830 plakalı otomobil ile Serdar K. idaresindeki 09 AGJ 200 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada Tahsin Ocaklı, kamyonet sürücüsü Serdar K. ve beraberindeki Muhammet M. yaralandı.

Yaralılar, sevk edildikleri Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Genel Cerrahi Servisinde tedavisi devam eden Milletvekili Ocaklı, AA muhabirine, kazada küçük sıyrıklar aldıklarını söyledi.

Kendisi, diğer araçtaki sürücü ve yolcunun sağlığında kalıcı bir sorun olmadığını belirten Ocaklı, bundan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Ocaklı, "Herhangi bir sorunum yok, yarın itibarıyla her şey yoluna girmiş, düzelmiş olur. Nerede kaldıysak oradan devam ederiz diyorum." ifadelerini kullandı.

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