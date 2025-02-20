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HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik süreç ve son dönemde yapılan diplomatik temaslar ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.

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