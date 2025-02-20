Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye paylaşımında, "Özgürlük mücadelesinde nasıl yanında durduysak, şimdi de ayağa kalkma, yeniden inşa ve ihya sürecinde aynı kararlılıkla yanında durmaktır. Hakkı üstün tutarak, adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin özgürlük mücadelesine ilişkin sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir zamanlar tarih, medeniyet ve farklılıkların birlikte yaşamasının simgesi olan Suriye, Baas rejiminin zulmü altında ne yazık ki karanlığa mahkûm edilmişti. Rejim, Suriye halkına yalnızca kan, gözyaşı ve zulmü reva gördü. Baskı, işkence ve ölüm hücreleri, adeta Suriyelilerin kaderi haline getirildi. Zindanlarda gün ışığını bile göremeyen çocukların, şehirleri enkaza dönen mazlumların ahı arşa yükseldi. Ve nihayet, zulmün kaçınılmaz akıbeti gerçekleşti.

Suriye’de, tarihin gördüğü en kanlı ve en zalim rejimlerinden biri olan Baas, çöktü. Yıkılmaz sanılan baskı düzeni yıkıldı, zulmün duvarları birer birer yerle yeksan oldu.

Bugün, bize düşen; Suriye’nin özgürlük mücadelesinde nasıl yanında durduysak, şimdi de ayağa kalkma, yeniden inşa ve ihya sürecinde aynı kararlılıkla yanında durmaktır. Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Suriye’de olduğu gibi, yeryüzündeki tüm mazlum coğrafyalarda; Hakkı üstün tutarak, adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki 'Daha adil bir dünya mümkündür.'"