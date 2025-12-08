Ahmet Çakar'ın son durumu belli oldu! Gözaltındayken hastaneye kaldırılmıştı
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ahmet Çakar'ın son durumunu Ertem Şener açıkladı.
Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın durumu belli oldu.
Ertem Şener, Beyaz TV'deki programda Ahmet Çakar hakkında bilgi verdi.
Ertem Şener "Bu sabah Ahmet Hoca'nın bir kalp spazmı geçirdiği. Bazı siteler kalp krizi dediler, değil. Avukatıyla görüştüm, bir kalp spazmı geçirdi" ifadelerini kullandı.
Anjiyo oldu
Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı.