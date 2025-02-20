Galatasaray, Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, toplamda 6-3’lük skorla turnuvadan elendi.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Karşılaşmada AZ Alkmaar'ın gollerini 43. dakikada Maikuma ile 55. dakikada Kasius kaydetti. Galatasaray'ın gollerini de 56. dakikada Osimhen ve 70. dakikada Sallai attı.
Bu sonucun ardından deplasmanda ilk maçı 4-1 kaybeden Galatasaray toplamda 6-3'lük skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Galatasaray 2 - 2 AZ Alkmaar
Karşılaşma sona erdi.
90'Maçın sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
86'Jelert sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmadan seken top kalecinin kucağında kaldı.
70'GOL! Roland Sallai skoru 2-2 yapan golü attı. Barış Alper sol taraftan içeri yerden ortaladı. Penaltı noktasının gerisinden Sallai'nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti.
56'GOL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle farkı bire indirdi. Sara sağ kanattan pasını içeri aktardı. Ceza sahasında Osimhen'in şık vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray toplam skorda 6-2 geride.
55'GOL! AZ Alkmaar, Kasius'la skoru 2-0 yaptı. Sağ çaprazda topu önüne alan Kasius'un ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
51'Sallai sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
43'GOL! AZ Alkmaar, Maikuma'nın golüyle 1-0 öne geçti. AZ Alkmaar'ın sol kanattan sağ kanada taşıdığı hücumda topla buluşan Poku, içeriye bindiren Seiya Maikuma'yı gördü. Sara'nın Maikuma'ya müdahalesi sonucu Maikuma'ya çarpan top ağlara gitti. AZ Alkmaar toplam skorda 5-1 önde.
38'Sağ kanattan süratli bir şekilde ceza sahasına giren Poku'nun ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
31'Mertens ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Ön direkte topu savunma uzaklaştırdı.
25'Lahdo ceza sahası dışında kaleye uzak noktadan şansını denedi. Abdülkerim'e çarpan top kornere çıktı.
20'Barış Alper sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
16'Sallai ceza yayının solundan vuruşunu yaptı. Kaleci son anda kornere çeldi.
15'Barış Alper ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Barış'ın şutunda top savunmadan döndü.
1'İlk düdük geldi ve Rams Park'ta maç başladı.
Galatasaray - AZ Alkmaar ilk 11'ler
Galatasaray: Günay, Davinson, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen
AZ Alkmaar: Owusu-Odoro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott