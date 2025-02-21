Fenerbahçe Son 16 turu'nda!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdırdı ve Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht'le karşı karşıya geldi. Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada En-Nesyri ile 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti. Anderlecht'in gollerini ise 19 ve 55. dakikalarda Luis Vazquez attı.

Bu sonucun ardından ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 5-2'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos veya İskoçya'nın Rangers takımlarından biriyle karşılaşacak.

Anderlecht 2 - 2 Fenerbahçe

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

73'Nilson Angulo'nun ortasını Amrabat karşıladı, dönen topa gelişine vuran Theo Leoni'nin şutu auta gitti.

63'GOL! Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'le 2-2 beraberliği yakaladı. Szymanski sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Skriniar'ın yükseltiği topa Yusuf'un kafayla vurdu. Yusuf'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

55'GOL! Anderlecht, Vazquez'in golüyle 2-1 öne geçti. Hazard ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde Vazquez'in vuruşuyla top ağlara gitti.

48'Sol kanattan atağa çıkan Maamar, ceza sahası çizgisinde Osayi'yle girdiği ikili mücadelenin ardından istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

45'İlk yarının sonunda 3 dakika ilave edildi.

43'Karşılaşma yapılan fauller sebebiyle sık sık durdu.

29'Anderlecht, bulduğu golün ardından baskısını artırdı. Fenerbahçe ise hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor.

19'GOL! Vazquez, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Skriniar'ın kaleci İrfan Can'a attığı pasta İrfan Can topu ıskaladı. Vazquez, topu boş ağlara göndererek skora eşitlik getirdi.

13'Belçika ekibi, bu dakikalarda ön alan baskısı yapıyor. Fenerbahçe ise kontrollü bir oyun sergiliyor.

7'Karşılaşma 20 dakika durduktan sonra yeniden başladı.

6'Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi soyunma odasına gitti.

9'Tribünlerde yaşanan olayların ardından hakem Sandro Scharer, oyunu durdurdu ve soyunma odasına gitti. Şu an bütün oyuncular ve hakemler oyun alanını terk etti.

4'GOOL! En-Nesyri, topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Anderlecht savunmasında Hey, topu kaleciye oynamak isterken pası kısa düştü. Topla buluşan Dzeko, pasını En-Nesyri'ye aktardı. Faslı yıldız, topu boş ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

1'İlk düdük geldi ve maç temsilcimiz Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

Anderlecht - Fenerbahçe ilk 11'ler

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez

Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri