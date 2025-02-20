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12 Dev Adam İtalya engelini geçemedi

12 Dev Adam İtalya engelini geçemedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında İtalya'ya 80-67 mağlup oldu.

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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında A Milli Takım İtalya'yı konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 10 bin kapasiteli ana salonda yapılan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken tribünlerin tamamı doldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği İtalya'nın 17-12'lik üstünlüğüyle tamamlanırken konuk ekip devreye 48-31 önde girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde farkı azaltan ve çeyrek sonunda 19-12'lik üstünlük yakalayan milli takım son bölüme 50-60 geride girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan İtalya sahadan 67-80 galip ayrıldı, A Milli Takım bu sonuçla gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

A Milli Takım'da Cedi Osman 16, Onuaralp Bitim ve Şehmus Hazer 13 sayı kaydetti. İtalya'da ise Giordano Bortolani 16, Matteo Spagnolo 14, Alessandro Pajola ve Gabriele Procida 12 sayıyla oynadı.

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