12 Dev Adam İtalya engelini geçemedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında İtalya'ya 80-67 mağlup oldu.Abone ol
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında A Milli Takım İtalya'yı konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 10 bin kapasiteli ana salonda yapılan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken tribünlerin tamamı doldu.
Karşılaşmanın ilk çeyreği İtalya'nın 17-12'lik üstünlüğüyle tamamlanırken konuk ekip devreye 48-31 önde girdi.
Maçın üçüncü çeyreğinde farkı azaltan ve çeyrek sonunda 19-12'lik üstünlük yakalayan milli takım son bölüme 50-60 geride girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan İtalya sahadan 67-80 galip ayrıldı, A Milli Takım bu sonuçla gruptaki ikinci yenilgisini aldı.
A Milli Takım'da Cedi Osman 16, Onuaralp Bitim ve Şehmus Hazer 13 sayı kaydetti. İtalya'da ise Giordano Bortolani 16, Matteo Spagnolo 14, Alessandro Pajola ve Gabriele Procida 12 sayıyla oynadı.