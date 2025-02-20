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TFF'den Galatasaray-AZ Alkmaar maçı sonrası paylaşım geldi

TFF'den Galatasaray-AZ Alkmaar maçı sonrası paylaşım geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenmesi sonrası bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti.

TFF'den paylaşım

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenmesi sonrası bir paylaşım yaptı.

TFF'den yapılan paylaşımda, "UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off aşamasında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.

Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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