TFF'den Galatasaray-AZ Alkmaar maçı sonrası paylaşım geldi
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenmesi sonrası bir paylaşım yaptı.Abone ol
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti.
TFF'den paylaşım
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenmesi sonrası bir paylaşım yaptı.
TFF'den yapılan paylaşımda, "UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off aşamasında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.
Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.