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Fernando Muslera, yıllar sonra ilk kez yedek kaldı

Fernando Muslera, yıllar sonra ilk kez yedek kaldı

Galatasaray’a 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio’dan transfer olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar maçıyla birlikte ilk kez sakatlığı ve kart cezası dışında yedek kulübesinde yer aldı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Okan Buruk, kalede beklenin aksine Fernando Muslera’nın yerine Günay Güvenç’e görev verdi.

İLK KEZ YEDEK

Galatasaray’a 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio’dan transfer olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar maçıyla birlikte ilk kez sakatlığı ve kart cezası dışında yedek kulübesinde yer aldı.

Muslera, bugüne kadar rotasyon yapılan Türkiye Kupası maçları, kart cezası ve sakatlığı dışında hep 11’de yer aldı.

REHABİLİTASYON SÜRECİNDEYKEN YEDEK BEKLEMİŞTİ

38 yaşındaki kaleci, 2021-2022 sezonunda 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede yaşadığı uzun süreli sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yapılan 2 maç ile Süper Lig'deki Beşiktaş ve Konyaspor mücadelelerinde de yine yedek beklemişti.

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