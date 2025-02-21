Ekrem İmamoğlu duyurdu! Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayında 370 gram pidenin yeni fiyatının 30 TL olarak belirlendiği duyurulurken İBB'ye bağlı Halk Ekmek'te ramazan pidesi fiyatı belli oldu.

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İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek'te pidenin fiyatı açıklandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, 350 gram ramazan pidesinin 15 liraya satılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde" dedi.