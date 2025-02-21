BIST 9.808
DOLAR 36,41
EURO 38,24
ALTIN 3.430,57
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayında 370 gram pidenin yeni fiyatının 30 TL olarak belirlendiği duyurulurken İBB'ye bağlı Halk Ekmek'te ramazan pidesi fiyatı belli oldu.

Abone ol

 İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek'te pidenin fiyatı açıklandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, 350 gram ramazan pidesinin 15 liraya satılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Akçiçek parladı Fenerbahçe sağlam bir savunmacı kazandı
Yusuf Akçiçek parladı Fenerbahçe sağlam bir savunmacı kazandı
Elon Musk, 'altın testere' ile sahnede şov yaptı
Elon Musk, 'altın testere' ile sahnede şov yaptı
Jose Mourinho'dan derbide yabancı hakem açıklaması
Jose Mourinho'dan derbide yabancı hakem açıklaması
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
Bursa'da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu
Bursa'da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
Fenerbahçe Son 16 turu'nda!
Fenerbahçe Son 16 turu'nda!
Fernando Muslera, yıllar sonra ilk kez yedek kaldı
Fernando Muslera, yıllar sonra ilk kez yedek kaldı
Devlet Bahçeli’den "askıda buğday" projesi
Devlet Bahçeli’den "askıda buğday" projesi
12 Dev Adam İtalya engelini geçemedi
12 Dev Adam İtalya engelini geçemedi
TFF'den Galatasaray-AZ Alkmaar maçı sonrası paylaşım geldi
TFF'den Galatasaray-AZ Alkmaar maçı sonrası paylaşım geldi
Jose Mourinho, Anderlecht maçının öncesinde sakatlığı açıkladı
Jose Mourinho, Anderlecht maçının öncesinde sakatlığı açıkladı