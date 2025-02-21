Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Ailesine acı haber verildi

Şehidin Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyündeki baba ocağına giden yetkililer, Uslu'nun şehadet haberini ailesine verdi.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca ve Bayat Emniyet Amiri Murat Onarak, baba Sadık ve anne Kezban Uslu'ya taziye dileklerini iletti.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.