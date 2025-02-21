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Canlı yayında yatak odası itirafı! Nur Viral duyduklarını anlamakta zorluk çekti

Canlı yayında yatak odası itirafı! Nur Viral duyduklarını anlamakta zorluk çekti

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral'in programında işlenen konular ve programdaki itiraflar sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programda kadın konuğun yatak odası itirafı herkesi şaşırttı.

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Ünlü sunucu Nur Viral'in Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı işlediği konular ve canlı yayındaki itiraflarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Viral, programında bazı günler alanında uzman isimleri konuk ediyor ve özel hayata dair önemli konuları işliyor. Programın son bölümüne Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu konuk oldu.

Bir kadın izleyici telefonla bağlanarak 'Ben 30 yıllık evliyim. Eşim nişanlıyken yengesiyle yatak odası almış, şu anda imkanları var fakat değiştirmiyor. Yani karı koca değil de yengesiyle beraberiz sanki.' diye bir itirafta bulundu.

Nur Viral bu duydukları karşısında 'Anlamadım' deyince konuk 'Yatak odasında sanki üç kişiyiz. Ona saygısı sevgisi ben yokum sanki. Beni yok sayıyor' diyerek açıklık getirdi.

Fatih Reşit Civelekoğlu ise 'Yani aramızda üçüncü bir kadın var. O kadın da yengesi' diyerek Nur Viral'in konuyu anlamasını sağladı.

Civelekoğlu, 'Bu adamı bir kenara koyuyoruz. Önce kendimizi yeniden inşa ediyoruz. Önce insan olmanın getirdiği o güce yeniden sahip olmak sonra da kadınlığını yeniden kazanmak zorunda.' ifadelerini kullandı.

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