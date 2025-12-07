Kimse asıl nedenini öğrenememişti! Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın gerçek ayrılık sebebi ortaya çıktı
Oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı, her yaptıklarıyla dikkat çeken bir çiftti. İkilinin ayrılık haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının birden bire bitmesinin asıl sebebi ortaya çıktı. Hande Erçel'in gerçek ayrılık gerekçesinin 'güven meselesi' olduğu iddia edilirken, Erçel'in bu durumu yalnızca ablası Gamze Erçel ile paylaştığı öne sürüldü.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı uzun süredir ilişki yaşıyorlardı. Her yaptığıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü çiftin birlikteliği birkaç ay önce bitmişti ancak ayrılığa ilişkin net bir açıklama gelmemişti. Ayrılığın sebebi olarak birçok farklı senaryo öne sürüldü. Ancak asıl sebebini kimse tam olarak bilmiyordu.
Magazin dünyasının konuştuğu birliktelikte ayrılık gerekçesine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan, "Mesele; güven!" iddiasına yer verdiği yazısında Erçel'in bu konudaki sıkıntısını açıkça dile getirdiğini ancak net bir cevap alamadığını öne sürerken, Erçel'in bu ilişkiden yavaşça uzaklaşmaya başladığını söyledi.
ERÇEL İKNA OLMAMIŞ
Yazıda ayrıca, Hande Erçel'in bu durumu yalnızca ablası Gamze Erçel ile paylaştığı belirtilirken, ilişkiye devam etmesi durumunda daha çok üzüleceğini düşünerek bitirme kararı aldığı öne sürüldü.