Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, son haliyle herkesi şaşırttı! Kim der 71 yaşında...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncunun zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliği yeniden gündem oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören o fotoğraf, kısa süre içinde beğeni ve yorum rekoru kırdı. Adeta yıllara meydan okuyor...
KİM DER 71 YAŞINDA!
Uzun süredir kameralardan uzak, sakin bir yaşam süren Türk sinemasının usta isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Siyahlar içindeki zarif pozuyla dikkat çeken sanatçı, gönderisine "Bugün benim için özel bir gün, yıllar çok çabuk geçiyor. Şu noktadan sonra sağlıklı, huzurlu ve her anlamda iyi kalmak önemli. Çokça sevgiler herkese." notunu ekledi. Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte o paylaşım...
TÜRKER İNANOĞLU'NUN VEFATIYLA SARSILMIŞTI
1973 yapımı Yaban filmiyle sinemaya adım atan Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi 50'den fazla filmde rol alarak Yeşilçam'ın altın dönemine damga vurmuştu.