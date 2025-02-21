BIST 9.808
DOLAR 36,41
EURO 38,24
ALTIN 3.430,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı

Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı

Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 Maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde (il mülki sınırları içerisinde) eylem/etkinlik düzenlemek, düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek ve gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddelerine istinaden 21.02.2025 saat 00.00'dan 02.03.2025 saat 23.59'a kadar (10) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Kars ili coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı
Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı
Ankara'da korkutan deprem! Yine sallandı
Ankara'da korkutan deprem! Yine sallandı
Canlı yayında yatak odası itirafı! Nur Viral duyduklarını anlamakta zorluk çekti
Canlı yayında yatak odası itirafı! Nur Viral duyduklarını anlamakta zorluk çekti
Deniz ulaşımına kar engeli! Çok sayıda sefer iptal oldu
Deniz ulaşımına kar engeli! Çok sayıda sefer iptal oldu
Kaspersky, 2024'te 893 milyonun üzerinde kimlik avı girişimi tespit etti
Kaspersky, 2024'te 893 milyonun üzerinde kimlik avı girişimi tespit etti
İstanbul'da trafik sakin seyrediyor
İstanbul'da trafik sakin seyrediyor
Bahçeli "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı
Bahçeli "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı
Büyükşehirlerde yapılan denetimlerde 144 düzensiz göçmen yakalandı
Büyükşehirlerde yapılan denetimlerde 144 düzensiz göçmen yakalandı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye göçmen tepkisi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye göçmen tepkisi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Tüm satışlarda artık zorunlu olacak! 1 Nisan'da başlıyor
Tüm satışlarda artık zorunlu olacak! 1 Nisan'da başlıyor
Ekrem İmamoğlu duyurdu! Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ekrem İmamoğlu duyurdu! Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu