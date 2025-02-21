BIST 9.809
DOLAR 36,41
EURO 38,17
ALTIN 3.424,82
HABER /  GÜNCEL

Ramazan ayına özel indirim: 157 üründe fiyatlar sabit kalacak

Ramazan ayına özel indirim: 157 üründe fiyatlar sabit kalacak

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Ramazan ayına özel temel gıda ve tatlı ürünlerinde indirim kampanyası başlattı. Un, bakliyat, süt ve süt ürünlerinin yanı sıra güllaç, şekerpare ve Kemalpaşa tatlısı gibi Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri de uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Abone ol

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Ramazan ayına özel geniş kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı. Temel gıda ürünlerinden tatlılara kadar birçok ürünü kapsayan kampanya, vatandaşların bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

RAMAZAN SOFRALARI İÇİN ÖZEL FİYATLAR

İndirimli ürünler arasında un, bakliyat, kahvaltılık ürünler ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma, şekerpare, güllaç gibi tatlılar bulunuyor. Tarım Kredi Marketleri’nin kendi markası olan Anadolu etiketli ürünler de kampanya kapsamında en uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

İndirimli ürünlerden bazıları şöyle:

Anadolu marka 830 gram salça: 26.90 TL
5 kilogram un: 84.50 TL
1 kilogram kuru fasulye: 58.90 TL
1 kilogram kırmızı mercimek: 39.90 TL
1 kilogram baldo pirinç: 67.50 TL
1 kilogram nohut: 48.50 TL
Güllaç (300 gram): 74.50 TL
Şekerpare (250 gram): 27.50 TL
Kemalpaşa tatlısı (140 gram): 25.90 TL
1 litrelik şerbet: 21.90 TL

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DE FİYATLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Ramazan ayında yoğun tüketilen süt ve süt ürünlerinde de fiyatlar aşağı çekildi:

1 litre süt: 27.50 TL
2.5 kilogram yoğurt: 79.90 TL
Kaşar peyniri: 199 TL
Süzme peynir: 125 TL
Kangal sucuk: 75 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Narin Güran davasında gelişme: İki tutuklu sanığın tahliyesi istendi!
Narin Güran davasında gelişme: İki tutuklu sanığın tahliyesi istendi!
Reklam Kurulu'ndan 'tüketiciyi yanıltan' reklamlara 30 milyon lira ceza
Reklam Kurulu'ndan 'tüketiciyi yanıltan' reklamlara 30 milyon lira ceza
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da kar yağışı barajları doldurdu! Doluluk oranında 1 haftada büyük artış
İstanbul'da kar yağışı barajları doldurdu! Doluluk oranında 1 haftada büyük artış
Nesli tehlike altındaydı! Otomobilin çarpmasıyla öldü
Nesli tehlike altındaydı! Otomobilin çarpmasıyla öldü
Elon Musk'tan Fed'i denetleme sinyali
Elon Musk'tan Fed'i denetleme sinyali
Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı
Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı
Ankara'da korkutan deprem! Yine sallandı
Ankara'da korkutan deprem! Yine sallandı
Canlı yayında yatak odası itirafı! Nur Viral duyduklarını anlamakta zorluk çekti
Canlı yayında yatak odası itirafı! Nur Viral duyduklarını anlamakta zorluk çekti
Deniz ulaşımına kar engeli! Çok sayıda sefer iptal oldu
Deniz ulaşımına kar engeli! Çok sayıda sefer iptal oldu
Kaspersky, 2024'te 893 milyonun üzerinde kimlik avı girişimi tespit etti
Kaspersky, 2024'te 893 milyonun üzerinde kimlik avı girişimi tespit etti