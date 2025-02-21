Ramazan ayına özel indirim: 157 üründe fiyatlar sabit kalacak

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Ramazan ayına özel temel gıda ve tatlı ürünlerinde indirim kampanyası başlattı. Un, bakliyat, süt ve süt ürünlerinin yanı sıra güllaç, şekerpare ve Kemalpaşa tatlısı gibi Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri de uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Ramazan ayına özel geniş kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı. Temel gıda ürünlerinden tatlılara kadar birçok ürünü kapsayan kampanya, vatandaşların bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

RAMAZAN SOFRALARI İÇİN ÖZEL FİYATLAR

İndirimli ürünler arasında un, bakliyat, kahvaltılık ürünler ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma, şekerpare, güllaç gibi tatlılar bulunuyor. Tarım Kredi Marketleri’nin kendi markası olan Anadolu etiketli ürünler de kampanya kapsamında en uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

İndirimli ürünlerden bazıları şöyle:

Anadolu marka 830 gram salça: 26.90 TL

5 kilogram un: 84.50 TL

1 kilogram kuru fasulye: 58.90 TL

1 kilogram kırmızı mercimek: 39.90 TL

1 kilogram baldo pirinç: 67.50 TL

1 kilogram nohut: 48.50 TL

Güllaç (300 gram): 74.50 TL

Şekerpare (250 gram): 27.50 TL

Kemalpaşa tatlısı (140 gram): 25.90 TL

1 litrelik şerbet: 21.90 TL

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DE FİYATLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Ramazan ayında yoğun tüketilen süt ve süt ürünlerinde de fiyatlar aşağı çekildi:

1 litre süt: 27.50 TL

2.5 kilogram yoğurt: 79.90 TL

Kaşar peyniri: 199 TL

Süzme peynir: 125 TL

Kangal sucuk: 75 TL