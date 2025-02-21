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10 peynir markası o listenin başını çekti! Bir bir ifşa oldular

10 peynir markası o listenin başını çekti! Bir bir ifşa oldular

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Vatandaşın tükettiği gıdaları sıkı denetime alan Bakanlık taklit ve tağşiş listesi ile tüm hilekarlıkları kamuoyuna duyuruyor. Bakanlığın dün yayınladığı listede ise peynir markaları listenin başını çekti. Peki hangi markalar o listeye girdi? İşte Bakanlığın güncel taklit ve tağşiş listesi...

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Taklit ve tağşiş listesi güncellenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak denetimini yaptığı markalarda ve lokantalarda taklit ve tağşişi olması durumunda internet sitesinden duyurmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği listede bu sefer peynir markaları başı çekti.

8 ÜRÜNÜ İLE LİSTEYE GİRDİ

Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası 8 ürünü ile beraber listeye girdi. Markanın ürünlerinde Bakanlık yüzde yağ oranının düşük olduğunu tespit etti.

O ŞEHİRLERDE TESPİT EDİLDİ

Dün yayımlanan listeye giren markaların tamamında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken peynirlerin üretildiği şehirler ise Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir, Aksaray oldu.

İşte Bakanlığın listesine giren peynir markaları:

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