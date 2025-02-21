AK Parti kongresi öncesi bomba 'Kürşad Zorlu' iddiası! Kulislerde konuşuluyor

Pazar günü yapılacak AK Parti Büyük Kongresi öncesinde kulisler hareketli... TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, kendisine gelen son bilgiyi paylaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'den istifa ederek partisine katılan Kürşad Zorlu'ya önemli bir görev vereceğini söyledi.

Abone ol

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat'ta gerçekleştirmeye hazırlanırken siyaset kulislerinde birçok iddia dile getiriliyor.

Kongre günü merakla beklenirken 21 Ocak 2025'te İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'yla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

"O başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek"

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan canlı yayında "Kongrede Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oluşturulacak. O başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek. Kürşad Zorlu böylece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel Merkez'de görev yapmış olacak." ifadelerini kullandı.