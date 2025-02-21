BIST 9.809
DOLAR 36,41
EURO 38,17
ALTIN 3.424,82
HABER /  POLİTİKA

AK Parti kongresi öncesi bomba 'Kürşad Zorlu' iddiası! Kulislerde konuşuluyor

AK Parti kongresi öncesi bomba 'Kürşad Zorlu' iddiası! Kulislerde konuşuluyor

Pazar günü yapılacak AK Parti Büyük Kongresi öncesinde kulisler hareketli... TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, kendisine gelen son bilgiyi paylaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'den istifa ederek partisine katılan Kürşad Zorlu'ya önemli bir görev vereceğini söyledi.

Abone ol

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat'ta gerçekleştirmeye hazırlanırken siyaset kulislerinde birçok iddia dile getiriliyor. 

Kongre günü merakla beklenirken 21 Ocak 2025'te İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'yla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

"O başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek"

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan canlı yayında "Kongrede Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oluşturulacak. O başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek. Kürşad Zorlu böylece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel Merkez'de görev yapmış olacak." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nagehan Alçı: Ekrem İmamoğlu adayken İstanbul ile kim ilgilenecek?
Nagehan Alçı: Ekrem İmamoğlu adayken İstanbul ile kim ilgilenecek?
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Ramazan ayına özel indirim: 157 üründe fiyatlar sabit kalacak
Ramazan ayına özel indirim: 157 üründe fiyatlar sabit kalacak
Narin Güran davasında gelişme: İki tutuklu sanığın tahliyesi istendi!
Narin Güran davasında gelişme: İki tutuklu sanığın tahliyesi istendi!
Reklam Kurulu'ndan 'tüketiciyi yanıltan' reklamlara 30 milyon lira ceza
Reklam Kurulu'ndan 'tüketiciyi yanıltan' reklamlara 30 milyon lira ceza
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da kar yağışı barajları doldurdu! Doluluk oranında 1 haftada büyük artış
İstanbul'da kar yağışı barajları doldurdu! Doluluk oranında 1 haftada büyük artış
Nesli tehlike altındaydı! Otomobilin çarpmasıyla öldü
Nesli tehlike altındaydı! Otomobilin çarpmasıyla öldü
Elon Musk'tan Fed'i denetleme sinyali
Elon Musk'tan Fed'i denetleme sinyali
Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı
Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı
Ankara'da korkutan deprem! Yine sallandı
Ankara'da korkutan deprem! Yine sallandı