Vestel Ventures, ABD merkezli Splitvolt'a yatırım yaptı

Vestel'in risk sermayesi şirketi Vestel Ventures, ABD'de enerji verimliliği ve elektrikli araç şarj çözümleri sunan Splitvolt şirketinin yatırımcıları arasına katıldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Ventures, Vestel'in mobilite alanındaki varlığını daha da güçlendirecek stratejik bir yatırıma imza attı. Şirket, elektrikli araç şarjlarını daha erişilebilir hale getiren ve şarj işlemini kolaylaştıran çözümler sunan ABD merkezli Splitvolt şirketine yatırım yaptı.

Splitvolt, ABD ve Kuzey Amerika genelinde on binlerce müşteri tarafından tercih edilen bir marka olarak, uygun maliyetli ve kolaylaştırılmış Seviye 2/240 volt güç erişimi ile elektrikli araç şarjı çözümleri üzerine yenilikçi teknolojiler geliştiriyor. Şirket, sürekli genişleyen ürün yelpazesiyle kullanıcılarına pratik ve erişilebilir şarj seçenekleri sunuyor.

Splitvolt'un yenilikçi ürünü Splitter Switch, elektrikli araç sahiplerine mevcut 240 volt devreyi Seviye 2 şarj cihazı ile otomatik ve güvenli şekilde paylaşma imkanı sunuyor. Yeni kurulum gerektirmeyen cihaz, bir dakikada takılarak maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor.

"Vestel Mobilite ürünlerini Splitvolt ile işbirliğimiz Amerikan pazarına daha hızlı ve etkili şekilde sunmamızı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Teknoloji ve İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın, dijitalleşme, yapay zeka ve inovasyon ile hızla dönüşen dünyaya Zorlu Grubu olarak "Akıllı Hayat 2030" rehberliğinde öncülük ettiklerini belirtti.

Vestel Ventures aracılığıyla uzun yıllardır startup'lara yatırım yaptıklarını hatırlatan Aydın, "Bu kapsamda uluslararası iş birlikleri ve büyüme alanlarımıza yönelik stratejik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son olarak, Vestel'in elektrikli araç ekosistemi ve mobilite alanındaki gücünü artırmak amacıyla ABD merkezli Splitvolt'a yatırım yaptık. Bu yatırımla Splitvolt'un satış hacmini ve erişimini daha da genişletmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel de yeni yatırımla Vestel Mobilite şirketinin elektrikli araç alanındaki varlığını daha da güçlendirdiklerini aktardı.

Bu yatırımla, Vestel Mobilite'nin önümüzdeki dönemde ABD'deki evlere girmesinin önünün açıldığına değinen Yüksel, "Vestel Mobilite ürünlerini Splitvolt ile işbirliğimiz Amerikan pazarına daha hızlı ve etkili şekilde sunmamızı sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Splitvolt Inc. Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Liddle ise Splitvolt olarak, Vestel Mobilite ve Vestel Ventures ile bu stratejik ticari ve yatırım ortaklığını kurmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Liddle, "Vestel'in Avrupa ve ötesinde milyarlarca dolarlık başarılı bir küresel işletme olarak kendini nasıl kanıtladığı ortada. Bu iki taraflı ortaklık, her iki şirket için de teknoloji sinerjisi sağlama ve yeni pazarlara açılma fırsatları sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.