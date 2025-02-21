Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor

Biruni Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Begüm Güneş, uzun süren ağrılara neden olan zona hastalığının erken tedavi edilmezse görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini bildirdi.

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Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş, vücutta kızarıklıklarla başlayan zona hastalığında erken müdahalenin son derece önemli olduğunu belirtti.

Hastalığın su çiçeği virüsünün yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıktığı bilgisini paylaşan Güneş, "Zona, su çiçeği virüsünün sinirlerde uykuda kalıp, vücutta yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkar. Bu hastalık, özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında aktifleşir ve vücutta genellikle tek taraflı, ağrılı kızarıklık ve su toplamalarla kendini gösterir." ifadelerini kullandı.

Güneş, zona hastalığının genellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha sık görüldüğünü vurgulayarak, lezyonların ortaya çıkmasından itibaren ilk üç gün içinde tedaviye başlanması gerektiğini aktardı.

Hastalığın sinirleri etkileyerek aylarca süren yoğun ağrılara yol açabileceğini kaydeden Güneş, erken tedavi edilmediğinde hastalığın yol açabileceği komplikasyonlara şu ifadelerle dikkati çekti:

"Hastalık erken evrede tedavi edilmezse, ağrılar daha uzun sürebilir. Ayrıca, zona gözlere yakın bölgelerde oluşursa, görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Herhangi bir şüpheli kızarıklık, ağrı ya da kabarcık oluşumunda derhal bir dermatoloğa başvurulmalıdır. hastalığın tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılır ve tedaviye ne kadar erken başlanırsa, iyileşme süreci o kadar hızlı olur. Ayrıca, zona aşısı özellikle 50 yaş üstü bireyler için koruyucu bir önlem sağlar."