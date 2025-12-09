Tuvalette bu sorunu yaşıyorsanız dikkat! Bu belirti kolon kanseri habercisi olabilir...
Dışkıda kan, bağırsak alışkanlığında kalıcı değişiklik ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösteren kolon kanseri, aslında küçücük bir belirtiyle başlıyor.
Kolon kanseri, erkeklerde en sık görülen üçüncü, kadınlarda ise meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür. Hastalık, tüp şeklindeki kalın bağırsağın herhangi bir yerinde gelişebilir.
Wrocław Onkoloji Merkezi’nden Prof. Marek Bębenek ve Opole Üniversitesi’nden Prof. Barbara Radecka’nın açıklamalarına göre;
Vakaların %90'ı genellikle yıllarca belirti vermeden büyüyen iyi huylu poliplerden (tümörlerden) gelişir. Kolonoskopi, doktorun bağırsağı içeriden görerek bu polipleri tespit etmesini ve cerrahi olarak çıkarmasını sağlar. Gastroenterolog Dr. Grażyna Piotrowska-Staworko, "Asemptomatik hastalarda kolonoskopi yapmak, poliplerin kötü huylu dönüşüm sürecini durdurur, yani kansere dönüşmesini engelleriz" diyor.
Kolon kanseri çoğunlukla 50 yaş üstü kişilerde görülür ve erken evrelerde belirtileri karın şişkinliği, stres veya kötü beslenmeye atfedilen basit mide rahatsızlıklarıyla karıştırılabilir.
Asla göz ardı edilmemesi gereken uyarı işaretleri:
Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik (kabızlık veya ishal)
Dışkıda kan (koyu kırmızı kan veya fark edilmeyen gizli kan)
Açıklanamayan anemi (başka gastrointestinal semptom yokken)
Açıklanamayan kilo kaybı
Karın ağrısı ve rektal dolgunluk hissi
Karın boşluğunda elle hissedilen kitle