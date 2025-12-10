BIST 11.256
4 Kişiden birinde var ama uzman isimden 40 yaş üstüne özel uyarı

Her dört kişiden birini etkileyen ve vücudu 'acil durum moduna' sokan kronik uykusuzluk; kalp krizinden obeziteye, hatta kanser riskine kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, özellikle riskin en yüksek olduğu 45-54 yaş grubunu acilen uyarıyor.

Her dört kişiden biri gecede altı saatten az uyuyorsa, bilim insanlarının bu kesim için ciddi uyarıları var. 

Kronik uyku yoksunluğu, sanılanın aksine sadece sabah yorgunluğu yaratmakla kalmıyor; tip 2 diyabet, obezite, kalp hastalığı ve hatta erken ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor. 

Nörolojik rahatsızlıklardan metabolik bozukluklara kadar tam 170’den fazla hastalığın riskini tetiklediği belirtiliyor.

Vücut acil durum moduna geçiyor

Psikiyatrist Profesör Adam Wichniak, uykusuzluğun (insomni) yaşa bakılmaksızın birçok kişiyi etkilediğini belirtiyor. 

