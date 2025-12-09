Evde kedisi besleyenler dikkat! Bu hareketi yapıyorsa...

1) Boş Bir Köşeye Hırlamak, Tüy Kabartmak veya Dikkat Kesilmek

Kediniz görünürde hiçbir şey olmayan bir noktaya odaklanıp, tüylerini kabartıyor ya da hırlıyorsa bu sadece "tuhaflık" olmayabilir. Bilimsel olarak kediler; infrazvuk dalgalarını ve elektromanyetik değişimleri insanlardan çok daha erken algılıyor. Bu tür davranışlar bazen şiddetli hava olayları, arıza yapan elektrik tesisası veya gaz kaçağı gibi sorunların sinyali olabilir.