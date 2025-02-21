BIST 9.773
DOLAR 36,41
EURO 38,17
ALTIN 3.436,46
HABER /  GÜNCEL

Ulaştırma Bakanlığı'ndan kar önlemi! 6 İlde ağır taşıtlara trafik yasağı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan kar önlemi! 6 İlde ağır taşıtlara trafik yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir." denildi.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2025 Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında, İstanbul'da ise bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği duyurulmuştur.

Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da dekan yardımcısını silahla yaralayıp kendini de vuran öğrenci hastanede öldü
Konya'da dekan yardımcısını silahla yaralayıp kendini de vuran öğrenci hastanede öldü
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne para cezası! Galatasaray, Beşiktaş, Eyüpspor...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne para cezası! Galatasaray, Beşiktaş, Eyüpspor...
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor
AK Parti kongresi öncesi bomba kulis: O isim genel başkan yardımcısı olabilir!
AK Parti kongresi öncesi bomba kulis: O isim genel başkan yardımcısı olabilir!
Psikolog mu, psikiyatrist mi! Doğru tercih hangisi?
Psikolog mu, psikiyatrist mi! Doğru tercih hangisi?
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor
Medipol Sağlık, yüzünde tahribat oluşan hastayı tedavi ediyor
Medipol Sağlık, yüzünde tahribat oluşan hastayı tedavi ediyor
Hamas'ın teslim ettiği 4 İsraill cenazeden birinin kimliği belirsiz çıktı iddiası
Hamas'ın teslim ettiği 4 İsraill cenazeden birinin kimliği belirsiz çıktı iddiası
Motorine büyük zam geliyor! Depoları doldurun litresi ne kadar olacak?
Motorine büyük zam geliyor! Depoları doldurun litresi ne kadar olacak?
10 peynir markası o listenin başını çekti! Bir bir ifşa oldular
10 peynir markası o listenin başını çekti! Bir bir ifşa oldular
Vestel Ventures, ABD merkezli Splitvolt'a yatırım yaptı
Vestel Ventures, ABD merkezli Splitvolt'a yatırım yaptı