PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne para cezası! Galatasaray, Beşiktaş, Eyüpspor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 693 bin, Galatasaray'a 648 bin, ikas Eyüpspor'a 525 bin, Çaykur Rizespor'a 258 bin, Bellona Kayserispor'a 210 bin ve Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor'a da 40 bin 500'er lira para cezası uyguladı.

Kurul, ayrıca Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

1. Lig cezaları

PFDK, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a 414 bin 600, Geosis Boluspor'a 84 bin ve MKE Ankaragücü'ne 33 bin 750 lira para cezası kesti.

Amed Sportif Faaliyetler sporcusu Adama Traore'ye 5 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulayan PFDK, Siltaş Yapı Pendikspor futbolcularından Welinton Souza Silva'ya 4 maç men ile 39 bin lira, Samuel Saiz'e 29 bin 250 lira, Ahlatcı Çorum FK sporcusu Ferhat Yazgan ile Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Furkan Apaydın'a 2 maç men, MKE Ankaragücü sporcusu Kwabena Owusu'ya 1 maç men ile 29 bin 250 lira, Uğur Okulları İstanbulspor futbolcusu Tuncer Durhan Aksu'ya da 1 maç men cezası verdi.

PFDK kararları şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 20.02.2025 tarih ve 42 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 14.02.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 15.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 15.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 15.02.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 107-108-109, DOĞU ALT TRİBÜN 114-115-116, GÜNEY ALT TRİBÜN 120-121-122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 423-424-425-426 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- REEDER SAMSUNSPOR Kulübünün, 16.02.2024tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7-BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 16.02.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C-D-E-F, KUZEY TRİBÜN B-E-C-D-K, MARATON ÜST TRİBÜN E-F-G-H, MARATON ALT TRİBÜN F-G-H, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 17.02.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPORA.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10-GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.02.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 480.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.02.2025 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12-AHLATCI ÇORUM FK sporcusu FERHAT YAZGAN ’ın, 15.02.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- GEOSİS BOLUSPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan GEOSİS BOLUSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GEOSİS BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN KAPALI B ve MARATON TRİBÜN MARATON B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14-AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu ADAMA TRAORE’nin, 16.02.2025 tarihinde oynanan GEOSİS BOLUSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLERKulübü sporcusu ADAMA TRAORE’nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu ADAMA TRAORE’nin, ihraç sonrası taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu WELINTON SOUZA SILVA’nın, 16.02.2025 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu SAMUEL SAIZ ALONSO’nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Kulübü sporcusu TUNCER DUHAN AKSU’nun, 17.02.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ADANASPOR A.Ş. Başkanı ERGİN GÖLELİ ’nin, 17.02.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. idareci ERGÜN ÖZDEN ’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. idareci ERGÜN ÖZDEN ’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 225.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. idareci LEVENT CAN PÜTÜN ’ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. idareci LEVENT CAN PÜTÜN ’ün, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 225.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. görevlisi BİRKAN BUDAK ’ın, tedbire uymama eylemi ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 39/2., 82/1-b, 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 10/2. ve 95/4. maddelerinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 12 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu FURKAN APAYDIN’ın, 17.02.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

19-SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 17.02.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 195.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 112-113-114-115 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN 134 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 93.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. idarecisi SİNAN AYDIN ’ın, ihraç öncesi rakip takım masörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. idarecisi SİNAN AYDIN ’ın, ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. idarecisi SİNAN AYDIN ’ın, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/1-b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. görevlisi MÜKERREM HASBEK ’in, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 17.02.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 33.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü masörü KEMAL ŞENAYDIN’ın, akreditasyon kartlarını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu KWABENA OWUSU’nun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-GMG KASTAMONUSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ALTAY Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan ALTAY-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 42.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu FDT’nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23-BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 16.02.2025 tarihinde oynanan ALTAY-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü antrenörü HÜSEYİN BAK’ın, müsabaka devre arasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 60.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 9.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26-İSKENDERUNSPOR A.Ş.’nin, 16.02.2025 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ALTINORDU Kulübü idarecisi MURAT KORKMAZ ’ın, 16.02.2025 tarihinde oynanan ALTINORDU-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü sporcusu BAHATTİN KARAHAN ’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü sporcusu BİLAL DEMİRAĞ ’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü sporcusu EFE KAAN YILDIZ ’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü sporcusu MUSTAFA DURU ’nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü sporcusu AKMAL DOĞAN ’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü görevlisi ANIL MÜŞTÜ ’nün, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü görevlisi ANIL MÜŞTÜ ’nün, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü görevlisi SERTAÇ BERKAN BOZYEL ’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Kulübü antrenörü YASİN GÖKDEMİR’in, 16.02.2025 tarihinde oynanan ALTINORDU-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29-MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR-ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon için ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30-ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübünün, 15.02.2025 tarihinde oynanan KEMERKENT BULVARSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü görevlisi YUNUS EROĞLU’nun, müsabaka öncesi rakiptakım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü görevlisi YUNUS EROĞLU’nun, ihraç öncesi rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü görevlisi YUNUS EROĞLU’nun, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- KARŞIYAKA Kulübünün, 15.02.2025 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- 23 ELAZIĞ FUTBOL Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ-TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED EMİN YAVAŞ’ın, 16.02.2025 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ-TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- KUŞADASISPOR Kulübü hakkında, 16.02.2025 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-SİLİFKE BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada KUŞADASISPOR Kulübü görevlisi KUDRET DURDU hakkında, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada KUŞADASISPOR Kulübü idarecisi SELMAN AYAZ hakkında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

36- SİLİVRİSPOR Kulübü görevlisi EKREM KAVAK ’ın, 15.02.2025 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37-BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.’nin, 15.02.2025 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38-YURT ET AMASYASPOR FK’nın, 16.02.2025 tarihinde oynanan YURT ET AMASYASPOR FK-ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YURT ET AMASYASPOR FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- ETİMESGUT SPOR Kulübü sporcusu AHMET ŞAHİN’in, 16.02.2025 tarihinde oynanan YURT ET AMASYASPOR FK-ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİMESGUT SPOR Kulübü sporcusu JAKUP JİMMY DURMAZ ’ın, rakip takım sporcusuna tükürmesi nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13.maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 5.065.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİMESGUT SPOR Kulübü teknik sorumlusu CAFER ELEK’in, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- MUĞLASPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yayın talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

42-ALANYA 1221 FUTBOL SPOR Kulübü antrenörü ERCAN BAYRAK’ın, 15.02.2025 tarihinde oynanan ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.375.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ALANYA 1221 FUTBOL SPOR Kulübü antrenörü ERCAN BAYRAK ’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43-10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK’nın, 15.02.2025 tarihinde oynanan ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK kaleci antrenörü UĞUR KARAOSMAN’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

44-KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan KARABÜK İDMANYURDU SPOR-PAZARSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon için ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü Başkanı ADEM AYDIM’ın, akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü Başkanı ADEM AYDIM’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü antrenörü MAHMUT OFLAZ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

45- ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübü idarecisi EFE KAMİL GÜMÜŞ’ün, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübü sporcusu BURAK CAN ALAKUŞ’un, 16.02.2025 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü kaleci antrenörü SEBAHATTİN ÇOBAN’ın, 16.02.2025 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- POLATLI 1926 SPOR Kulübünün, 15.02.2025 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada POLATLI 1926 SPOR Kulübü sporcusu ÖMER ESENKAYA’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada POLATLI 1926 SPOR Kulübü kaleci antrenörü SAMET YALÇINKAYA’nın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- ORDUSPOR 1967 A.Ş. sporcusu TUGAY KELEŞ ’in, 15.02.2025 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- KIRIKKALE FK SPOR Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

51-ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 16.02.2025 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. sporcusu ERTUĞRUL ERAMİL’in, 16.02.2025 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.-DENİZLİSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. masörü SELİM AYDIN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Celal Nuri DEMİRTÜRK